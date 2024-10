Lucignano sulla tela, estemporanea di pittura nel borgo

Artisti in gara negli angoli più suggestivi di Lucignano, piccolo comune toscano nella lista dei borghi più belli d'Italia. Strade e piazze del delizioso paesino della provincia di Arezzo sono state invase in questo fine settimana da più di 70 concorrenti provenienti da molte regioni, in particolare da Calabria, Campania e Sardegna, per quella che viene considerata l'estemporanea di pittura tra le più importanti. Patrocinata dall'amministrazione comunale, è curata dall'artista lucano Pasquale Di Fazio, da oltre 15 anni residente a Lucignano.

"La pittura all'aperto qui ha una lunga storia - racconta -.

La prima estemporanea risale alla fine degli anni Sessanta anni fa e l'iniziativa è andata avanti a lungo. Dopo alcune interruzioni io l'ho riproposta cinque anni fa, istituendo un montepremi cresciuto nel tempo grazie agli sponsor che oggi supera i 15mila euro".

Le tele bianche in gara sono state timbrate prima che gli artisti si mettessero al lavoro tra le strade, i vicoli e le piazze del borgo della Valdichiana. Per tanti visitatori e turisti è stata l'occasione di vedere gli artisti impegnati in contemporanea per dare la loro interpretazione delle bellezze del paesaggio, dei monumenti e delle peculiarità di Lucignano o creare opere a tema libero.



