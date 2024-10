Assalto a picchetto, in migliaio sfilano per diritto sciopero

Sono circa un migliaio le persone che stanno sfilando in corteo "per il diritto di sciopero" e "contro lo sfruttamento" in via Galilei a Seano, nel comune di Carmignano (Prato), teatro di un assalto notturno ad un picchetto di lavoratori e sindacalisti che stavano scioperando davanti a una ditta, aggrediti da un gruppo di uomini armati di mazze ferrate.

Ad aprire il corteo un grande striscione, sorretto dagli operai pakistani impiegati nelle ditte della zona, con la scritta 'Giù le mani da chi sciopera' e 'stop mafie e sfruttamento', per rivendicando il diritto a lavorare otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana, invece di turni quotidiani da 12 ore senza ferie e malattia. La manifestazione, organizzata dal sindacato Sudd Cobas, si snoda tra le vie della zona industriale di Seano, dove lavorano, anche la domenica, molte aziende del più grande distretto del fast fashion pratese, il più grande d'Europa nel settore dell'abbigliamento. A sfilare tanti lavoratori, molti quelli stranieri, ma anche semplici cittadini. Al corteo partecipa inoltre la Cgil della Toscana, nonostante qualche tensione con l'organizzazione territoriale pratese riguardo all'adesione. Ci sono poi la Regione Toscana con il presidente Eugenio Giani e l'assessore all'ambiente Monia Monni, l'Amministrazione comunale di Prato con l'assessora alla contemporaneità Maria Logli, oltre al Pd e ad una nutrita delegazione del Movimento cinque stelle pratese. Con loro anche gli operai dell'ex stabilimento Gkn di Campi Bisenzio.



