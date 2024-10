Greta Thunberg, foto con operai Gkn e prototipo di cargo bike

L'attivista svedese Greta Thunberg si trova ancora dentro lo stabilimento ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) dove tutto il pomeriggio ha assistito, con l'ausilio di un interprete, agli interventi dell'assemblea degli operai convocata per oggi. Greta ha ascoltato seduta tra il pubblico dei partecipanti. Al termine, verso le 19, è stata scattata una foto ricordo con lei insieme a lavoratori della ex Gkn e ospiti dell'iniziativa dove è stata mostrata anche una cargo bike, cioè un prototipo di bicicletta per il trasporto di pacchi e oggetti ideata e costruita dai tecnici dell'ex Gkn.

Poi dopo una pausa, Greta Thunberg è rimasta nella ex Gkn a seguire un altro panel, dedicato questo alle esperienze internazionali sull'ambientalismo, messe a confronto da relatori che parlano in inglese.

La produzione di cargo bike, viene spiegato, è uno dei punti che qualificano il piano industriale con cui gli ex dipendenti della Gkn intendono rilanciare la fabbrica - che adesso è occupata -, un progetto di reindustrializzazione 'dal basso' che si basa sull'azionariato popolare.

Gli altri punti sono il fotovoltaico, il recupero dei pannelli solari usati, la customizzazione dei pannelli (su misura o con forme adattate all'ambiente in cui vengono inseriti). Tutte potenziali linee produttive che potranno essere attivate nel caso in cui il piano industriale degli addetti ex Gkn potrà concretizzarsi.



