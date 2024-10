Assalto a picchetto, perquisizione nell'azienda

Perquisizione oggi alla ditta Confezione Lin Weidong a Seano, nel comune di Carmignano (Prato) davanti alla quale nella notte tra martedì e mercoledì scorsi c'è stata l'aggressione a lavoratori pakistani e sindacalisti Sudd Cobas che erano in presidio di protesta. A disporla la procura di Prato.

"Al fine di indirizzare l'informazione correttamente - così in una nota il procuratore di Prato Luca Tescaroli - si rappresenta che quest'ufficio ha aperto un procedimento per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di lesioni aggravate e di minaccia grave, a seguito dell'aggressione intervenuta da parte di un gruppo di soggetti, nella notte tra l'8 e il 9 ottobre 2024, nei confronti di due appartenenti al sindacato Sudd Cobas e di due lavoratori di nazionalità pakistana, mentre stavano effettuando una iniziativa sindacale innanzi all'impresa Confezioni di Lin Weidong. In data odierna si è proceduto all'esecuzione di un decreto di perquisizione, ispezione e sequestro nei confronti di un imprenditore e della sua azienda, al fine di ricercare elementi di prova per verificare la fondatezza delle ipotesi delittuose".

Alla perquisizione hanno preso parte guardia di finanza, vigili del fuoco e personale Asl.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA