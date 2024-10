"Dobbiamo cercare di fare in modo che una partita di calcio comunque mantenga il suo grado indipendenza e autonomia", "mi auguro che una partita al di là delle polemiche che la accompagnano riesca ad essere comunque uno strumento di diplomazia, di riflessione". Lo ha detto il ministro dello sport Andrea Abodi parlando della sfida Italia-Israele che si gioca lunedì sera a Udine. Abodi è a Firenze per prendere parte al 'Next generation fest'.



