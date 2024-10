In Toscana 27 luoghi arte aperti per Giornate Fai d'Autunno

Sono 27 i luoghi d'arte, storia e natura che saranno aperti in Toscana per la tredicesima edizione delle Giornate Fai d'Autunno, l'evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal Fai-Fondo per l'ambiente italiano per il 12 e 13 ottobre. Il programma dell'edizione 2024, una variegata e curiosa mappa che illustra e racconta la Toscana attraverso beni e paesaggi preziosi, è stato presentato nella sede della Regione Toscana.

Tra i luoghi aperti in Toscana figurano la Chiesa di Santa Maria di Candeli (oggi caserma Tassi), l'Istituto chimico farmaceutico militare e l'oratorio dei Pretoni a Firenze; il lago della Gherardesca a Capannori, il teatro dell'Olivo a Camaiore e il teatrino di Vetriano di Pescaglia a Lucca. A Massa Carrara sarà aperta la centrale idroelettrica di Teglia a Pontremoli e Palazzo Zucchi Castellini. Saranno accessibili anche la Cappella del Ss.Crocifisso e la Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Pistoia; il teatro Metastasio a Prato e il Castello di Farnetella a Siena.

(Elenco dei luoghi aperti in Toscana e modalità di partecipazione: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-aut unno/i-luoghi-aperti/?search=toscana).



