'Rimaturità', ex liceali premiati a Firenze per la versione di latino

Cerimonia di premiazione al liceo classico Galileo di Firenze per la consegna delle medaglie e delle menzioni agli ex allievi che hanno partecipato alla Rimaturità, l'iniziativa che li ha visti cimentarsi nuovamente nella versione di latino, come nell'esame di maturità. Alcuni di loro sono tornati nella loro scuola dopo decenni.



Ecco i nomi dei premiati. Maturità 'competitiva': 1 - Simone Petralli (sezione B maturità '93); 2 - Marco Barlotti (sez. E maturità '71); 3 - Jacopo Rossi (sezione D maturità 2011); menzione speciale per la migliore resa in italiano: Simonetta Ceccarelli (sezione B maturità '72).

La maturità 'non competitiva' non prevedeva classifica di merito; i tre migliori ex aequo sono: Elisabetta Carlini (sezione B maturità '94); Agrion Gori (sezione D maturità '97); Stefano Pietropaoli (sezione E maturità '95).



Chiudono il quadro le menzioni. Migliore decade: anni '80-90; migliore sezione di tutti i tempi E; classe più numerosa la 3B del 1994.

Nel maggio scorso i partecipanti furono 207, 132 donne e 75 uomini. In tutto tre generazioni di studenti del Galileo. I compiti della 'competitiva' sono stati valutati da una commissione composta dai docenti del Galileo con la presidente della delegazione fiorentina dell'Associazione italiana di cultura classica, professoressa Maria Pace Pieri, e il docente di lingua e letteratura greca dell'Università di Firenze, professor Enrico Magnelli.

Quelli della non competitiva invece sono stati corretti dagli stessi studenti (scelti tra i più meritevoli) attualmente frequentanti, supervisionati dai loro insegnanti. L'evento è stato organizzato dall'associazione Amici del Galileo in collaborazione con la dirigente scolastica, Liliana Gilli. "E' sempre toccante - ha detto la preside del Galileo, Liliana Gilli - vedere riunita la famiglia del Galileo con ex allievi e studenti di oggi presenti a scuola. Un ponte generazionale che da solo vale il motivo e l'orgoglio di appartenenza che si respira da sempre nel nostro liceo". Alla premiazione erano presenti l'assessora all'Istruzione di Firenze, Benedetta Albanese, il portavoce del presidente della Toscana, Bernard Dika, il consigliere comunale di Firenze, Massimo Fratini, il maestro orafo Paolo Penko che ha creato le medaglie.



