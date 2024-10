Ordinanza prefetto Firenze vieta stazionamento a Cascine e Smn

Divieto di stazionamento nel parco delle Cascine, della Fortezza da Basso e della stazione di Santa Maria Novella fino alla zona di via Finiguerra per coloro "che si rendano responsabili di condotte aggressive, determinando un concreto pericolo per la sicurezza pubblica". Lo decreta un'ordinanza del prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, emanata a seguito del Cosp del 30 settembre a cui prese parte anche il ministro degli Interni Matteo Piantedosi. L'ordinanza, provvedimento "contingibile e urgente", resta in vigore 6 mesi a decorrere dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Firenze.

In particolare, spiega la prefettura, il divieto troverà applicazione per i soggetti che in queste aree "assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando in tal modo un pericolo concreto per la sicurezza pubblica tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quegli spazi pubblici e risultino già destinatari di segnalazioni all'autorità giudiziaria per uno o più dei reati, fra cui spaccio di sostanze stupefacenti, furto con strappo, rapina, danneggiamenti, invasione di terreni ed edifici, porto abusivo di armi".

"Le eventuali violazioni della presente ordinanza - si legge nella nota -, che prevede l'allontanamento dei soggetti sopra specificati, saranno valutate anche sotto il profilo della configurazione di illeciti di natura penale".

