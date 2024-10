Calcio: Islanda, Gudmundsson assolto da accusa violenza sessuale

L'attaccante islandese della Fiorentina, Albert GuÐmundsson, è stato assolto dal tribunale distrettuale di Reykjavík, in Islanda, dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna. Lo riportano i principali media islandesi. Il calciatore non era presente in tribunale in quanto impegnato in Italia. L'accusa fa riferimento ad un episodio dell'estate del 2023.

"Questo è un verdetto completo e ben motivato, accogliamo con favore questa conclusione", ha commentato l'avvocato difensore, Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, in un'intervista al quotidiano locale Vísir.is. Per Vilhjálmur la testimonianza di Albert era credibile e difficilmente il procuratore di Stato farà appello alla Corte d'Appello, sulla base della motivazione della sentenza.



