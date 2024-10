In Toscana convegni e consulenze per Giornata Salute mentale

Convegni, incontri, camminate e consulenze psicologiche: sono numerose le iniziative organizzate in Toscana in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale che cade domani, 10 ottobre.

L'Asl Toscana sud est propone un convegno sulla rete della salute mentale assieme all'Università di Siena sulle pratiche e le politiche della salute mentale, con un particolare focus sulle reti tra tutti gli attori che si occupano della materia.

L'ospedale di Nottola invece offre consulenze psicologiche negli ambulatori ospedalieri e al consultorio Valdichiana e un colloquio psichiatrico nell'ambulatorio ospedaliero. Anche l'Asl Toscana Centro partecipa alla giornata e a Firenze è in programma l'illuminazione di verde, colore simbolo della salute mentale, di un monumento pubblico rappresentativo per la sensibilizzazione dei cittadini. A Prato è previsto un raduno in piazza Mercatale con successivo percorso musicale per le vie della città seguito da un incontro del presidente del Consiglio comunale Lorenzo Tinagli con una delegazione di operatori, familiari e utenti per portare un contributo di sensibilizzazione sulla salute mentale. A Pistoia è in programma la camminata dell'amicizia verso Ville Sbertoli nel centenario della nascita di Franco Basaglia, mentre a Pescia l'ospedale SS.

Cosma e Damiano aderisce all'iniziativa con un open day a tema incontro-dibattito. Grosseto partecipa a 'My health, my right', la manifestazione promossa dal collegio nazionale dei dipartimenti di Salute mentale, che sarà in rete e collegamento streaming con i dipartimenti di salute mentale di tutta Italia.

L'evento è stato organizzato con la collaborazione del Comune di Grosseto che ospiterà l'iniziativa nella sala del Consiglio comunale. A Livorno, il gazebo della Terrazza Mascagni sarà illuminato di verde come richiesto dall'Associazione Avofasam.





