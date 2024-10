Doppio sold out per Ludovico Einaudi al Teatro Verdi di Firenze

Doppio sold out per i concerti di Ludovico Einaudi domani e l'11 ottobre al teatro Verdi di Firenze.

Dopo il tour estivo italiano che ha segnato il tutto esaurito con il progetto "In a Time Lapse Reimagined", il compositore e pianista torna con un concerto dedicato ai suoi brani più celebri e a nuove composizioni.

Ludovico Einaudi è tra i compositori più influenti e innovativi della scena musicale internazionale, ricorda una nota, grazie a uno stile che combina elementi di musica classica, minimalismo e contemporanea. Allievo e in seguito assistente di Luciano Berio al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Ludovico Einaudi ha intrapreso un percorso in divenire che lo ha portato a lambire generi e arti diverse. Ha composto numerose colonne sonore ed è tra gli artisti più ascoltati di tutti i tempi nello streaming classico.



