Donna investita da tram a Firenze, in ospedale in codice rosso

Una donna di 72 anni è stata investita questo pomeriggio poco prima delle 15 dal tram a Firenze in via Alderotti, all'altezza della fermata del Poggetto, e poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Careggi. La donna sarebbe ricoverata in prognosi riservata con politraumi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora da chiarire la dinamica ma secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe stata colpita dal tram che stava ripartendo. Le telecamere anteriori del mezzo aiuteranno a ricostruire l'accaduto. In seguito all'incidente la tramvia è rimasta ferma per 20 minuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA