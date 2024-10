Tre casi Dengue a Sesto Fiorentino, uno è autoctono

Tre casi di Dengue sono stati segnalati all'Igiene pubblica all'interno dello stesso nucleo familiare nel Comune di Sesto Fiorentino (Firenze): due hanno soggiornato a Fano (Pesaro Urbino) l'ultima settimana di agosto dove si è sviluppato un focolaio, e il terzo è autoctono. Lo rende noto l'Asl Toscana centro che, spiega una nota, attraverso l'Igiene pubblica ha informato i Comuni di Sesto Fiorentino e di Firenze che emetteranno un'ordinanza urgente per disporre la disinfestazione delle zanzare, intervento che potrà essere effettuato solo in assenza di pioggia.

I due casi che hanno soggiornato a Fano dopo una settimana dal rientro hanno presentato sintomi simil-influenzali. Il terzo caso ha soggiornato a Fano solo a fine agosto, ma ha sviluppato i sintomi dopo 20 giorni, mentre il periodo di incubazione è di circa dieci giorni. Perciò, si spiega ancora, l'insorgenza dei sintomi non è compatibile con la possibile esposizione nel periodo di soggiorno a Fano, bensì a puntura avvenuta al domicilio, pertanto l'Igiene pubblica ritiene che il caso in questione sia autoctono. L'Asl sottolinea che l'indagine ha consentito di circoscrivere la zona in cui eseguire gli interventi di disinfestazione, volti a eliminare eventuali zanzare presenti nel comune di Sesto Fiorentino e in quello di Firenze. Sono in corso i sopralluoghi ad opera di tecnici della Prevenzione dell'igiene pubblica per meglio delimitare le zone da trattare. La popolazione sarà preventivamente avvisata con cartelli affissi nelle zone interessate dalla disinfestazione e con interventi di informazione diretta porta a porta. Obiettivo dei trattamenti di disinfestazione è di abbattere la densità delle zanzare nei luoghi frequentati dai casi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA