Rimosso tir ribaltato,riaperte entrambe carreggiate Fi-Pi-Li

E' stata riaperta dopo le 19 anche la carreggiata in direzione Firenze della Fi-Pi-Li: era chiusa dalle 11:30 a causa del ribaltamento di un tir verificatosi nel tratto tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina, in direzione del capoluogo perchè il mezzo pesante aveva occupare entrambe le carreggiate, disperdendo inoltre il carico di carta.

Su entrambe le carreggiate si viaggia al momento solo sulla corsia di marcia: quelle di sorpasso sono ancora chiuse per le operazioni di ripristino della barriera centrale. La polizia stradale segnala al momento 9 chilometri di incolonnamenti verso il mare e coda anche in direzione opposta.

Si stima verso le 22 la riapertura anche delle corsie di sorpasso.



