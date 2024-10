Rimosso tir ribaltato, riaperta Fi-Pi-Li verso Firenze

E' stata riaperta dopo le 18 la carreggiata in direzione Firenze della Fi-Pi-Li, chiusa per quasi 7 ore a causa del ribaltamento di un tir verificatosi alle 11:30 nel tratto tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina, in direzione del capoluogo. Sempre chiusa invece la carreggiata verso il mare: il mezzo pesante, che trasportava carta, ribaltandosi si è intraversato andando a occupare entrambe le carreggiate.

La riapertura in direzione Firenze è stata possibile una volta rimosso il tir. Nella carreggiata opposta anche da recuperare materiale disperso dal mezzo pesante. A seguito dell'incidente, che non ha provocato feriti, uscita obbligatoria a Ginestra ai mezzi diretti a Livorno, a Empoli Est per quelli in marcia verso Firenze, con conseguente congestione del traffico sulla viabilità esterna alla Fi-Pi-Li.



