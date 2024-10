Ligabue, tutto esaurito a Firenze

Tutto esaurito per la tappa fiorentina di Ligabue in teatro - Dedicato a noi, il tour che, dopo 13 anni, riporta Luciano Ligabue nei maggiori teatri della Penisola. Il concerto è in programma domani 9 ottobre al Teatro Verdi.

Ligabue in teatro - Dedicato a noi, si spiega, chiude ufficialmente il capitolo live di Dedicato a noi che ha visto Liga protagonista di oltre 30 concerti tra i club, gli stadi, l'Arena di Verona e i principali palasport italiani. Sul palco insieme a Luciano Ligabue ci saranno Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano che per la prima volta sarà in tour con il Liga, dopo aver suonato per la prima volta la batteria in tutti i brani dell'album Dedicato a noi.



