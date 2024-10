Una mostra su Spadolini, fondatore del ministero Beni culturali

Apertura straordinaria della casa museo di Giovanni Spadolini per una mostra documentaria dedicata al suo ruolo di fondatore del ministero dei Beni culturali.

Appuntamento il 12 ottobre nella dimora di Pian de' Giullari (Firenze). L'iniziativa ha titolo '1974: cinquant'anni fa Spadolini fonda il Ministero per i Beni Culturali' e dà la possibilità di visita alla casa museo dello statista fiorentino.

Così la Fondazione Spadolini Nuova Antologia aderisce alla rassegna 'Carte in dimora' promossa dall'Associazione Dimore storiche italiane (orari 10-12 e 15-17).

I visitatori, viene spiegato, potranno visitare l'archivio, che è testimonianza della vita e dell'attività di Spadolini e che raccoglie documenti, manoscritti, dattiloscritti, lettere, articoli, fotografie, saggi e pubblicazioni. Nella visita alla casa invece sono visibili i cimeli storici, i pezzi d'arte della pinacoteca, l'emeroteca e la collezione di oltre 40.000 degli oltre 100.000 volumi raccolti dal senatore nella sua vita.





