Finto incidente per truffare un'anziana, due denunciati

I carabinieri della stazione di Serra Riccò (Genova) hanno denunciato un 18enne e un 42enne per truffa aggravata ai danni di un'anziana 84enne residente a Monteroni D'Arbia (Siena). Secondo le indagini la vittima ha ricevuto una telefonata da un individuo che le comunicava che il figlio aveva avuto un incidente stradale e per evitare gravi conseguenze sarebbe stato necessario consegnare una somma di denaro o dei monili d'oro.

Poco dopo la telefonata un complice, poi identificato dai carabinieri nel 18enne, si è presentato presso l'abitazione della donna ritirando un sacchetto contenente 5 chilogrammi di monili d'oro per poi dileguarsi a bordo di un veicolo.

I due complici hanno effettuato un'altra truffa con il medesimo modus operandi e nelle vesti di 'maresciallo dei carabinieri' a Serra Riccò (Genova) ai danni di un 78enne, a seguito della quale il 18enne fu arrestato ed è tuttora detenuto presso la casa circondariale di Poggioreale (Napoli) mentre il 42enne è stato denunciato in stato di libertà.



