Allerta arancione per forti temporali in Toscana

Allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti per la giornata di domani, martedì 8 ottobre, in Toscana. Allerta arancione anche per rischio idraulico sulla zona Lunigiana e codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana centrale.

Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social.

Possibili cumulati di pioggia fino a 150 mm sul nord ovest della regione, localmente superiori sui rilievi. Dalla mattina sono previste precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovesci o temporale, anche di forte intensità, più diffuse inizialmente sui settori di nord-ovest, ma in estensione al resto della regione nella seconda parte della giornata.

Giani raccomanda "la massima prudenza nelle zone dell'allerta evitando escursioni, il nostro sistema di Protezione civile è pienamente operativo e pronto ad intervenire".



