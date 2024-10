Al via lavori restauro Basilica San Miniato al Monte a Firenze

Partono oggi i lavori per il restauro e la messa in sicurezza sismica della Basilica di San Miniato a Monte, tra i più noti e rilevanti monumenti di Firenze. Un cantiere innovativo e accessibile al pubblico che, una volta allestito, attraverso un percorso guidato, garantirà l'ingresso ai fedeli e ai turisti durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori. L'intervento, spiega una nota, avviato dall'Agenzia del Demanio in qualità di stazione appaltante, è finanziato dal ministero della Cultura con fondi Pnrr per un valore di 3,6 milioni di euro.

L'intervento durerà circa un anno e prevede la messa in sicurezza della facciata della basilica, dei paramenti del campanile e delle coperture, oltre al consolidamento di murature e colonne e all'installazione di un sistema di monitoraggio.

Queste operazioni contribuiranno a migliorare il comportamento strutturale della chiesa, sito ampiamente frequentato da fedeli e visitatori, e garantiranno la conservazione del monumento preservandone gli elementi architettonici e decorativi di grande valore storico e artistico. L'organizzazione del cantiere prevede percorsi guidati per consentire ai visitatori di accedere agli spazi senza interferire con gli addetti ai lavori.

Sarà realizzata anche una pagina internet dedicata al cantiere dalla quale sarà possibile prenotare le visite, seguire l'avanzamento dei lavori, consultare pubblicazioni scientifiche e ottenere informazioni in tempo reale. Inoltre, grazie a un progetto tridimensionale dell'opera consultabile online, si potrà accedere al cantiere anche da remoto. Per rendere l'esperienza più immersiva, verranno anche realizzate installazioni interattive olografiche e videomapping da proiettare sulla facciata principale della Basilica, verranno utilizzati i teli dei ponteggi per spettacoli di luce e saranno organizzati eventi tematici.



