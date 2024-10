Scomparsa trovata morta nell'Aretino, c'è ipotesi omicidio

Per il ritrovamento del corpo di una donna scomparsa da ieri nell'Aretino, non viene esclusa l'ipotesi di un omicidio.

L'hanno trovata morta in un campo di Foiano della Chiana (Arezzo) con una vistosa ferita alla testa. La vittima si chiamava Letizia Girolami, aveva 72 anni, era una psicoterapeuta, abitava in un casolare tra Foiano e la frazione di Pozzo. La donna, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è stata ritrovata morta la notte scorsa dopo che il marito ne aveva denunciato la scomparsa. Il corpo si trovava in un campo di proprietà della famiglia. Sul posto sono arrivati i carabinieri con il pm Julia Maggiore: hanno ascoltato il marito, un artista di origine canadese che ieri aveva contattato la figlia, residente all'estero, preoccupato per la scomparsa della moglie.

E' stata poi la figlia a chiamare il 112Nue e a far scattare le ricerche, che hanno poi dato il tragico esito. Le ipotesi sono tutte aperte, dalla caduta accidentale all'omicidio.

Quest'ultima pista col passare delle ore sta diventando sempre più considerata dal momento che la profonda ferita alla testa sembra compatibile con un oggetto contundente con cui la vittima potrebbe esser stata colpita. Gli accertamenti scientifici dovranno dare indicazioni più certe. Le indagini sono in pieno corso. Letizia Giordani viveva con il marito nel casolare di campagna.



