Fiorentina-Milan, De Gea para due rigori

Doppia prodezza per David De Gea, portiere spagnolo della Fiorentina. Nel corso del match di questa sera contro il Milan, ha parato due rigori. Il primo con un'autentica prodezza sul tiro dal dischetto di Theo Hernandez, il secondo intervenendo sul tentativo di trasformazione di Abraham, che ha inutilmente provato a incrociare con il destro.

Curiosamente, in precedenza anche il portiere del Milan aveva parato un rigore, al viola Moises Kean che, in realtà, aveva calciato in modo non così efficace.



