Opera Primaziale Pisa formerà restauratori per cattedrali

L'Opera Primaziale Pisana "sta sperimentando un progetto che se funziona, metteremo a disposizione di tutti trasferendo le nostre competenze: corsi professionalizzanti per giovani restauratori e conservatori dei beni culturali. Una sorta di 'andare a bottega, a imparare il mestiere'. Perché ciò che manca per fare conservazione, e soprattutto conservazione programmata, non sono i fondi ma i restauratori. Noi vogliamo in questo modo creare nuove professionalità". Lo ha annunciato il presidente dell'associazione italiana Fabbricerie (Afi), Andrea Maestrelli, come presidente dell'Opera primaziale, oggi a Venezia dove in Palazzo Ducale si è riunita l'associazione.

L'obiettivo è mettere a fattor comune il know-how della Primaziale per sostenere le fabbricerie più piccole e considerando, spiega Maestrelli, che le migliori professionalità del restauro "oggi arrivano dall'Opificio delle Pietre dure di Firenze o dall'Istituto superiore di conservazione e restauro di Roma. L'obiettivo di questi corsi è quindi quello di aumentare ulteriormente le opportunità di formazione di maestranze qualificate da impiegare nelle fabbricerie". Maestrelli ha evidenziato che "solo alcune Opere godono di grandi flussi turistici (Pisa, Firenze, Venezia e Milano)" tali da "consentire di ottenere importanti ricavi dalle biglietterie per l'accesso ai monumenti conservati", ricavi che "sono integralmente reinvestiti nel lavoro di conservazione e restauro". Pertanto, ha concluso, "necessitano di maggiori attenzioni le fabbricerie più piccole, con spirito di solidarietà".



