Cerca funghi e scivola per 20 metri, morto nel Pistoiese

Era a cercare funghi con un amico nella zona di Prunetta, frazione di San Marcello Piteglio (Pistoia) quando è scivolato per una ventina di metri fino al greto del fiume ed è morto. Vittima un 78enne del Pistoiese.

Sul posto si è recata una squadra di tecnici del Soccorso alpino e speleologico della stazione Appennino insieme al Soccorso alpino della guardia di finanza e ai vigili del fuoco.

Intervenuto anche l'elisoccorso Pegaso 1 che ha sbarcato l'équipe sanitaria ma per l'uomo non c'era più niente da fare.

Una volta constatato il decesso il corpo è poi stato recuperato.

Sempre nel Pistoiese, questa volta in Val di Luce, si è verificato un altro intervento dei soccorritori che sono entrati in azione nei boschi prossimi alle piste da sci per un altro cercatore di funghi infortunato. L'uomo era da solo nel bosco quando è caduto vicino ad un fosso procurandosi un trauma ad un arto inferiore. Non riuscendo a rialzarsi e camminare ha deciso di dare l'allarme. I tecnici lo hanno raggiunto, stabilizzato e caricato sulla barella. Da lì, tramite manovre su corda, è stato calato lungo il bosco fino alla pista da sci più vicina, da dov'è stato poi trasportato a spalla dai soccorritori fino al parcheggio della Val di Luce. Una volta al parcheggio è stato consegnato alle cure del personale della Misericordia dell'Abetone.

Un altro cercatore di funghi infortunato ad una caviglia è stato soccorso dai vigili del fuoco di Arezzo, distaccamento di Bibbiena e elicottero Drago, che sono intervenuti nei boschi del Monte Cucco in località La Villa nel comune di Pratovecchio-Stia (Arezzo.) L'uomo, che si trovava in un luogo impervio, è stato raggiunto dai pompieri che lo hanno immobilizzato e successivamente vericellato su Drago, con il quale è stato trasportato alla piazzola dell'elinucleo dove ad attenderlo c'era un ambulanza dell'emergenza sanitaria, per il successivo trasporto all'ospedale.



