L'Eroica al via nella notte coi primi 4.000 ciclisti d'epoca

Tutto pronto per il via - la prossima notte, alle 4,30 - del primo dei percorsi de L'Eroica 2024, quello da 209 km per la corsa non competitiva per cicloamatori e bici d'epoca che nel fine settimana richiama a Gaiole in Chianti (Siena) 9.000 ciclisti provenienti da mezzo mondo. I primi 4.000 scattano domani, sabato 5 ottobre, prima dell'alba, e pedaleranno sugli sterrati dal Chianti alla Val d'Orcia. Domenica al via gli altri 5000 su tre percorsi più corti. L'ideatore Giancarlo Brocci parla di "Olimpiade del sorriso, della passione, del rispetto, dei buoni sentimenti". Franco Rossi, presidente di Eroica Italia Ssd spiega che "l'Eroica piace perché rappresenta la bellezza della fatica e il gusto per l'impresa".

Si corre con biciclette vecchie (domani alle 4,30 partono anche quelle della categoria ante 1930) che raccontano e testimoniano storie agli albori di questo sport. I ciclisti, per stare intema, indossano maglie di lana, appartenute al nonno, allo zio o al padre e pedalano nello scenario magnifico della provincia di Siena con le sue strade bianche.

Domenica 6 ottobre festeggiamenti con la Rai per i 100 anni della prima trasmissione radio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA