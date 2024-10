Il Premio Prezzolini 20 anni dopo a Serra, Pagliai e Messina

Dopo 20 anni torna il 'Premio Prezzolini' che sarà consegnato l'8 ottobre a Firenze all'ambasciatore e storico Maurizio Serra, membro dell'Académie française, e all'argentiere fiorentino Paolo Pagliai. Nella nuova edizione del Premio è previsto anche il riconoscimento 'Testimone del Tempo', che va a Carlo Messina, ad di Intesa Sanpaolo. La cerimonia sarà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio e è promossa dalla Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio di Firenze con Fondazione Cr Firenze e Intesa Sanpaolo.

Il Premio Prezzolini nacque nel 1983 da una donazione alla Cassa di Risparmio di Firenze da parte del maestro Luciano Guarnieri della collezione 'Prezzolini: l'uomo e lo scrittore nella sua officina' costituita da 45 disegni, pastelli e acquerelli che ritraggono lo scrittore mentre lavora già centenario nella sua casa di Lugano, più scorci di luoghi, come Vietri Sul Mare, dove trascorse parte dell'esistenza. Sono momenti di affetto e confidenza dell'anziano scrittore, studioso, animatore e protagonista di tante battaglie culturali che non potevano andare dispersi. Doveva invece rimanere a Firenze, la città di cui Prezzolini era figlio per carattere e per cultura e quindi profugo, come è tradizione di altri grandissimi fiorentini, che hanno amato talvolta con rancorosa passione la loro città. La donazione fu occasione per la Cassa di Risparmio per istituire un Fondo da usare per attribuire un premio a italiani e stranieri distintisi nel campo della letteratura, delle arti, delle scienze e dell'artigianato.

La prima assegnazione fu nel 1984 e proseguì con edizioni biennali, fino al 2003. Poi nel 2023 è stato deciso dalla Fondazione Biblioteche Cassa Risparmio Firenze, dalla Fondazione Cr Firenze e da Intesa Sanpaolo di riattivare il Premio, secondo le originarie modalità, assegnando due premi, uno a un intellettuale distintosi in letteratura, arti o scienze; un altro a un artigiano che col suo mestiere abbia reso onore all'antica tradizione. La Commissione tecnica è presieduta da Francesco Perfetti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA