A fuoco appartamento all'Elba, 3 feriti di cui uno grave

Una persona ha riportato varie ustioni, venendo trasferita con l'elicottero Pegaso in codice rosso a Pisa, e altre due persone sono state portate in ospedale per accertamenti, in seguito ad un incendio scoppiato questa mattina, in un appartamento in località Cavo, nel comune di Rio (Livorno), all'Isola d'Elba.

Sul posto i vigili del fuoco che stanno intervenendo dalle 7 circa di questa mattina. Le cause dell'incendio sono al momento oggetto di indagini e il magistrato ha disposto il sequestro dell'immobile.



