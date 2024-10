Vento abbatte albero su furgone, un ferito nell'Aretino

Forti piogge su tutto il territorio aretino, in particolare in Valdarno dove si è registrato l'allagamento di alcuni sottopassi a Montevarchi mentre a Cavriglia un albero, sradicato dal vento, è caduto sull'abitacolo di un furgone in transito ferendo un 56enne che era a bordo.

L'uomo è stato trasportato in codice 2 all'ospedale della Gruccia in Valdarno. Sul posto il 118 ed i vigili del fuoco e i carabinieri. Intanto sui social il presidente della Regione Eugenio Giani avvisa che è stata prorogata l'allerta gialla per rischio idraulico reticolo principale fino alle 8 di domani, venerdì 4 Ottobre, sulle zone: Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello, Etruria, Ombrone Grossetano, Fiora e Albegna Costa. In Toscana è in corso un'allerta arancione per rischio idrogeologico fino alle 20 di oggi e allerta gialla anche per rischio temporali forti sempre fino alle 20 odierne.



