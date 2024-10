Palazzo Strozzi diventa di proprietà del Comune di Firenze

Palazzo Strozzi a Firenze, storico edificio simbolo della città oggi adibito, tra l'altro, a polo culturale e spazio espositivo di arte, passa di proprietà dallo Stato a Palazzo Vecchio, che era concessionario del bene. Lo prevede un accordo siglato oggi tra la segretaria regionale del ministero della Cultura Giorgia Muratori, la direttrice dell'agenzia del Demanio per Toscana e Umbria Raffaella Narni, la direttrice della direzione cultura e sport del Comune di Firenze Gabriella Farsi e la soprintendente Antonella Ranaldi.

Il trasferimento, è stato spiegato, rappresenta la tappa cruciale del procedimento di federalismo culturale e grazie al programma di valorizzazione condiviso con il ministero della Cultura lo storico edificio sarà polo culturale, artistico e sociale della città. Tra gli obiettivi di Palazzo Vecchio quello di valorizzare sempre di più Palazzo Strozzi e creare una nuova dotazione tecnologica della Altana, in modo da renderla idonea allo svolgimento di attività in presenza e online.

La valorizzazione del palazzo edificato nel 1489, è stato spiegato, non prevede alcun trasferimento delle realtà al momento presenti nell'edificio come il Gabinetto Vieusseux. I punti salienti del programma di valorizzazione culturale comprendono anche concorrere allo sviluppo della ricerca, della sperimentazione e della produzione artistica delle competenze imprenditoriali e professionali dei soggetti che lavorano all'interno di Palazzo Strozzi; promuovere in città il percorso sulle espressioni artistiche del Novecento; valorizzare i patrimoni documentari in sinergia con gli istituti culturali presenti nel palazzo e in collaborazione con altri istituti culturali della città.

La sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato di "giorno importante. Palazzo Strozzi già oggi è una realtà di spicco che offre mostre di arte contemporanea, incontri letterari e presentazioni di altissimo livello. L'obiettivo quindi è proseguire su questa strada e rafforzare la centralità di Palazzo Strozzi in ambito culturale".



