Mehta torna sul podio del Maggio con musiche di Bruckner

Zubin Mehta torna sul podio del Maggio. Il direttore emerito dirigerà l'Orchestra del Maggio nella Sinfonia n. 8 in do minore di Anton Bruckner, appuntamento in programma il 6 ottobre, alle 17, nella Sala Grande del teatro.

Mehta mancava dal podio del Maggio dal 13 giugno 2024, quando diresse nella "sua" città e nel "suo" teatro in occasione il concerto di chiusura dell'86/o edizione del Festival del Maggio, ricevendo un'accoglienza calorosissima (confermata poi dalla tournée in Cina e a Lubjana tra fine giugno e inizio luglio).

Nel corso della sua carriera, Mehta ha avuto modo di confrontarsi numerose volte con l'Ottava e più in generale con la produzione di Bruckner: molteplici sono le incisioni della sinfonia, sia in disco che in Dvd, registrate dal maestro nel corso degli anni con alcune delle più importanti orchestre al mondo tra cui si ricordano quelle insieme ai Berliner Philharmoniker, alla Los Angeles Philharmonic e alla Israel Philharmonic.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA