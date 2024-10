In mostra costumi di 'Fratello sole sorella luna' di Zeffirelli

Dal 4 ottobre al 30 novembre la sala della musica della Fondazione Zeffirelli a Firenze ospiterà la mostra dei Costumi disegnati da Danilo Donati per il film Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli. L'esposizione è stata inaugurata dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con la capo di gabinetto Cristina Manetti, l'assessore al patrimonio del Comune di Firenze Dario Danti. Con loro il presidente della Fondazione Pippo Zeffirelli.

In mostra, spiega una nota, oltre 30 costumi originali indossati durante le riprese del film del 1972, diretto da Franco Zeffirelli con Graham Faulkner e Judi Bowker, Alec Guinness e Valentina Cortese, realizzati da Casa d'Arte Cerratelli. Per la prima volta, dopo oltre 50 anni, i costumi di scena disegnati da Danilo Donati, Oscar per i costumi di Romeo&Giulietta di Franco Zeffirelli, saranno visibili al pubblico in un'unica esposizione che raccoglie gli elementi più significativi dell'intera produzione, grazie alla gentile collaborazione di Casa d'arte Cerratelli e al contributo di Gelsi, costumi d'Arte. Il film Fratello Sole, Sorella Luna uscì in Italia il 3 marzo 1972 e valse a Franco Zeffirelli il David di Donatello per la regia e la candidatura all'Oscar per la miglior Regia.

"È bello oggi vivere questa mostra perché ci porta i costumi autentici che hanno evocato sentimenti e emozioni grazie a un artista straordinario come Franco Zeffirelli e alla maestria di chi li ha creati, Danilo Donati - ha detto Giani -. È anche significativo che questa mostra apra domani, giorno di San Francesco, che morì nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 1226".





