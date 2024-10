Daniel Buren in mostra a Pistoia

Pistoia ospiterà dall'8 marzo prossimo una mostra di Daniel Buren. L'esposizione, a cura di Daniel Buren e Monica Preti, accompagnerà i visitatori in un viaggio significativo attraverso i lavori dell'artista francese per offrire una panoramica della carriera del maestro, riflettendo il suo rapporto con l'Italia. Oltre a una serie di opere originali create appositamente per Pistoia Musei, è prevista un'ampia selezione di lavori e di studi.

La mostra - realizzata da Fondazione Pistoia Musei con il sostegno di Fondazione Caript e in collaborazione con Galleria Continua - sarà allestita nelle sedi di Palazzo Buontalenti, Palazzo de' Rossi e Antico Palazzo dei Vescovi, ma il percorso non sarà limitato agli spazi museali estendendosi anche alla città e al territorio circostante, con il quale Daniel Buren ha un forte legame da molti anni.



