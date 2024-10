A Castiglione della Pescaia raro 'gabbiano sghignazzante'

Un esemplare di "Leucophaeus atricilla", noto come gabbiano sghignazzante, specie rara in Italia, è stato individuato a Castiglione della Pescaia (Grosseto), nell'area della foce del fiume Bruna.

È stato individuato lo scorso 27 settembre da Riccardo Sirna, socio e componente del Consiglio direttivo del Gom - Gruppo ornitologico maremmano "A.Ademollo" Odv, che insieme a Marco Valentini lo ha fotografato e inserito la segnalazione sulla piattaforma eBird. L'osservazione è di notevole interesse, spiega una nota, poiché questa specie nidifica lungo le coste del Nord America, dalla Nuova Scozia al Golfo del Messico, compresi i Caraibi e la costa nord-occidentale del Messico. In Italia è molto rara, con sole cinque segnalazioni riconosciute negli anni dalla Commissione ornitologica italiana del Ciso.

Nella provincia di Grosseto si tratta del terzo esemplare dopo quelli individuati nel 2004 a Principina a Mare e Bocca d'Ombrone.

"In attesa della conferma da parte della Commissione ornitologica italiana - dichiara la sindaca Elena Nappi - sicuramente questa segnalazione della presenza di un esemplare così raro all'interno della nostra foce del fiume Bruna ci sorprende piacevolmente perché scoprire nei propri habitat specie particolari è sempre un arricchimento della biodiversità del territorio. Sicuramente la grande ricchezza di cibo presente nella zona che lambisce la riserva naturale della Diaccia Botrona può essere motivo di attrazione per tale specie che trova un luogo favorevole e accogliente per fermarsi e riposarsi".



