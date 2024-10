Maltempo, allerta arancione in Toscana per rischio idraulico

Rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, codice arancione per giovedì 3 ottobre per quasi tutta la Toscana ad esclusione delle aree nord-occidentali. Lo rende noto la Regione. L'allerta è valida dalle 6 fino alle 20 di domani. Per le zone interessate dal codice arancione la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso anche un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti valido dalla mezzanotte fino alle 6 sempre di giovedì. Emesso inoltre un codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale, valido dalle 8 alla mezzanotte di giovedì, per i bacini di Bisenzio e Ombrone pistoiese, Mugello e Valdisieve e per i bacini meridionali (bacini di Fiora e Albegna, Ombrone grossetano).

La Toscana, si spiega, è interessata dal transito di una perturbazione a partire da stasera e per buona parte di domani.

Nel pomeriggio di oggi residue precipitazioni sparse sulle zone di nord-ovest; dal tardo pomeriggio e in serata precipitazioni sparse sulle zone centrali e meridionali. Domani ulteriore peggioramento con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, più intense e localmente persistenti inizialmente (nella notte e in mattinata) sulle zone centro meridionali, successivamente anche sui settori appenninici orientali (in particolare crinali e versanti romagnoli). Possibili temporali sparsi, più probabili inizialmente sulle zone meridionali, successivamente anche sul resto della regione, accompagnati da colpi di vento e grandinate.



