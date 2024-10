L'eredità di Sartori, convegno a 100 anni da nascita politologo

Il pensiero e l'eredità culturale di Giovanni Sartori, già professore emerito di scienza politica all'Ateneo fiorentino, rivivono nell'Aula magna del rettorato di Firenze a 100 anni dalla sua nascita.

'Giovanni Sartori a cento anni dalla nascita', il titolo del convegno organizzato dal Centro studi politica comparata Giovanni Sartori - Centro interuniversitario di ricerca, dalla Scuola di scienze politiche Cesare Alfieri e dal dipartimento di scienze Politiche e sociali (Dsps) e al quale parteciperanno numerosi allievi del docente scomparso nel 2017. Nel corso dei vari interventi sarà messo in luce il grande contributo apportato da Sartori sia nel campo scientifico come studioso, sia nella riflessione pubblica come editorialista e saggista.

"Sartori è legato indissolubilmente alla facoltà di scienze politiche di Unifi - spiega Alessandro Chiaramonte, docente del Dsps e tra i relatori del convegno -. Alla Cesare Alfieri ha iniziato la sua carriera accademica e nel 1966 ha ricoperto la prima cattedra di scienza politica in Italia ed è stato anche preside della facoltà dal 1969 al 1972. Si deve a lui l'istituzionalizzazione della scienza politica come disciplina universitaria nel nostro Paese. Inoltre, ha costruito intorno a sé un gruppo che si è reso protagonista della diffusione di questa nuova disciplina anche nelle altre università italiane.

Attualmente si contano in Italia poco meno di trecento scienziati politici, i quali possono considerarsi accademicamente figli o nipoti di Sartori".

Ad aprire l'incontro con i loro saluti saranno la rettrice Alessandra Petrucci, Carlo Sorrentino, presidente della Cesare Alfieri, Marco Bontempi, direttore del Dsps, Luca Verzichelli, docente dell'Università di Siena e presidente della Società italiana di scienza politica, Anna Bosco, docente Dsps e direttrice del Centro di politica comparata Giovanni Sartori.

Seguirà un confronto sulla figura di Sartori come maestro e intellettuale: parteciperanno al ricordo Maurizio Cotta (Università di Siena), Ferruccio De Bortoli (Fondazione Corriere della Sera), Leonardo Morlino (Luiss), Stefano Passigli (già docente di Unifi) e Giovanna Zincone (Università di Bologna).

Il convegno poi toccherà le tematiche affrontate dal politologo fiorentino nelle sue pubblicazioni: la metodologia di studio e ricerca nel campo politico e nelle scienze sociali; la democrazia; i partiti e il sistema partitico; gli interventi che il legislatore può mettere in atto per migliorare i sistemi elettorali, la forma di governo e le attività istituzionali; l'impatto della televisione e dei mezzi di comunicazione sulla politica. A parlare si alterneranno Stefano Bartolini (Istituto universitario europeo), Angelo Panebianco (Università di Bologna), Daniele Caramani (Università di Zurigo e Iue), Alessandro Chiaramonte, Franca Roncarolo (Università di Torino) e Luca Verzichelli, al quale saranno affidate le conclusioni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA