La Nona di Beethoven per i 10 anni dell'Orchestra Leonore

Festeggiare i dieci anni di musica con la Nona di Beethoven. L'Orchestra Leonore, fondata e diretta da Daniele Giorgi, ha scelto il capolavoro del genio di Bonn per celebrare con quattro concerti a fine ottobre questo traguardo importante della sua storia. Nato da un progetto della Fondazione Teatri di Pistoia, il complesso formato da 55 musicisti italiani e stranieri comincerà il tour del decennale al Teatro Manzoni del capoluogo toscano il 23 ottobre nella serata di apertura della stagione concertistica; il giorno successivo sarà a Perugia nella Basilica di San Pietro; il 25 a Rimini al Teatro Amintore Galli e domenica 27 in Germania alla Elbphilharmonie di Amburgo, dove l'orchestra si è esibita con successo lo scorso aprile. Con loro si esibirà il Coro della Filarmonica di Monaco, al ritorno in Italia dopo 30 anni, con i solisti Nika Gorič (soprano), Natalya Boeva (mezzosoprano), Matthew Swensen (tenore) e Roberto Lorenzi (basso). il programma dei concerti, con la sola eccezione di quello di Rimini, prevede in apertura un omaggio ad un grande compositore toscano molto stimato da Beethoven, con un brano di rara esecuzione: l'Ouverture da concerto in sol maggiore di Luigi Cherubini. "Dieci anni fa nasceva l'utopia che abbiamo intitolato a Leonore, l'eroina beethoveniana che, mossa dall'amore, lotta per la libertà - ha detto Giorgi -. Abbiamo scelto la Nona perché incarna un'idea autentica di progresso attraverso l'arte. E questa idea è continua fonte di ispirazione per il progetto".

L'Orchestra Leonore costituisce il cuore di una vicenda aertistica nata e basata a Pistoia. Per il progetto Floema, da una idea del direttore, si esibisce accanto a studenti ed ensemble strumentali e corali di amatori portando la musica in ospedali, carceri, istituti per anziani, scuole, "con l'intento di delineare un modello di interazione innovativo e sostenibile tra istituzione musicale e società civile".

Daniele Giorgi, fiorentino di 53 anni e responsabile della programmazione artistica della Fondazione Teatri di Pistoia, è stato assistente di assistente di Lorin Maazel alla Symphonica d'Italia ed è salito sul podio di molte orchestre italiane. Nel 2022 ha debuttato con grande successo a Berlino, e nel giugno 2023 al Festival del Maggio Musicale Fiorentino.



