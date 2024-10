In motorino si scontra con un'auto, sedicenne muore a Certaldo

Un sedicenne è morto a seguito di un incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 20, a Certaldo (Firenze), in via Marco Polo, non distante dalla stazione. Il ragazzo viaggiava in sella a un motorino che per cause in corso di accertamento si è scontrato con un'auto.

All'arrivo del 118 le condizioni del ragazzo sono subito apparse gravi. Il sedicenne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli dove è deceduto alcune ore dopo. Sul posto con i sanitari intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.



