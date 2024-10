Stazione affollata a santa Maria Novella a Firenze e treni in ritardo a causa del guasto alla linea ferroviaria a Roma, che sta comportato disagi nel resto del Paese.

Tra i treni in ritardo si registra per l'Alta velocità, stando a quanto si legge sui pannelli della stazione, fino a 140 minuti per quelli in partenza da Firenze per il nord e fino a un'ora per quelli diretti a sud.



