Turismo, Carrara si fa teatro per caccia al tesoro hi-tech

Divertente iniziativa per promuovere il turismo hi tech a Carrara (Massa Carrara) al Mudac, il Museo delle arti. Per incentivare il turismo delle nuove generazioni alla riscoperta di scorci e luoghi della propria città, con una proposta che è rivolta anche agli adulti, è stata presentata la 'Caccia al tesoro' alla scoperta dei tesori di Carrara. Il progetto, con avvio il 20 ottobre, parte come prima sperimentazione e coinvolgerà al momento solo la frazione di Marina di Carrara. L'iniziativa è promossa dal Gruppo Grendi, azienda di trasporti marittimi con base nel porto di Marina di Carrara, insieme all'Autorità Portuale del Mar Ligure Orientale e al Comune di Carrara. Il progetto è stato presentato da Daniele Testi del Gruppo Grendi, l'ingegnere Luca Gelati, il commissario dell'Autorità portuale Federica Montaresi e per il Comune di Carrara gli assessori Carlo Orlandi e Lara Benfatto.

Attraverso una web app per smartphone raggiungibile attraverso un link, sviluppata dall'ingegner Gelati, le squadre partecipanti, che potranno essere composte da maggiorenni e minorenni, riceveranno una mappa con alcuni punti di riferimento segnati con dei simboli. A ogni punto sarà chiesto alle squadre di svolgere alcuni scatti fotografici particolari, con aree che avranno punteggio diverso. Alla fine sarà stilata una graduatoria di punteggio di tutte le squadre partecipanti con vincita di buoni spesa. Un'idea che ha già raccolto parecchie adesioni da esercenti e scuole, pronte a sfidarsi a suon di punti in una caccia al tesoro, che, in realtà, vuole essere pretesto di intrattenimento per la valorizzazione culturale della città e per incentivare la sua attrattività turistica.





