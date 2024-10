Presta gratis il supermercato a Arezzo, non trova interessati

Un anziano commerciante di Arezzo è pronto a cedere in comodato il suo supermercato pur di non veder chiusa l'attività ma per ora non trova interessati. Lui smette per motivi di età. "Cedesi negozio arredato in comodato d'uso", è la scritta che campeggia sulla saracinesca, abbassata da qualche mese, all'unico market di Rigutino, alle porte di Arezzo, lungo la regionale 71. "Da quando sono nato - spiega Antonio Conti - qui c'era il negozio dei miei genitori, era solo 35 metri ma era l'unico insieme al Santa Prisca di Arezzo. Io poi l'ho portato a 160 metri di superficie, con doppia cassa e registratore adeguandomi, già nel 1978, ai tempi. A Rigutino, negli Anni 90, c'erano 42 attività commerciali, ora sono rimasti due bar, alcuni forni e un paio di ristoranti.

"Lo faccio per spirito di servizio verso i residenti spiega - che sono venuti sempre da me in negozio e mi chiedono in continuazione quando riapro. Molti sono anziani come me e non ce la fanno ad andare ad Arezzo o a Castiglion Fiorentino, fare la strada tutti i giorni è lontano". "Al supermercato - garantisce Conti - non manca niente, è al passo con i tempi perché a me è sempre piaciuto anticipare. Vederlo chiuso mi fa stare male.

Spero che la cessione gratuita sia un modo per incentivarne la riapertura per la gioia di chi ora si sente senza il suo punto di riferimento".



