Mit, sarà in Val di Chiana nuova stazione Av Medioetruria

Sarà in Val di Chiana, in località Creti, la nuova stazione Medioetruria dell'alta velocità. "Si tratta di una svolta storica: da anni l'Umbria e la Toscana chiedevano uno scalo che servirebbe un'amplissima zona di grande interesse turistico e commerciale". Lo rende noto il Mit, specificando che l'area è stata individuata all'esito di un tavolo tecnico, voluto dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, a cui hanno partecipato, oltre a Mit e Rfi, le regioni interessate. "Dopo uno studio che ha messo a confronto cinque ipotesi (Arezzo, Rigutino, Val di Chiana, Chiusi, Chiusi Sud), è stata effettuata un'analisi costi - benefici delle sole alternative di maggiore efficacia trasportistica, che ha portato a individuare la zona di Creti come quella più idonea", spiega il ministero. Ora Rfi potrà procedere con la progettazione di fattibilità tecnico-economica. Giovedì a Perugia, dove si terrà la manifestazione de "L'Italia dei Sì", Salvini illustrerà ulteriori dettagli, conclude il Mit.



