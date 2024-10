In Toscana corsi, eventi e sport per Settimana per allattamento

Molte attività in Toscana in occasione della Settimana mondiale per l'allattamento materno in programma dall' 1 al 7 ottobre con il focus 'Sostegno a 360° - stop alle disuguaglianze', per contrastare le disparità e offrire supporto all'allattamento.

L'Asl Toscana sud est propone, tra le varie attività, il corso di formazione all'hotel Four Point di Siena per presentare buone pratiche, una giornata al parco del Pionta ad Arezzo per dare spazio alle famiglie con giochi e attività, una passeggiata per le vie ciclopedonali di San Giovanni Valdarno che coinvolgerà genitori con figli e mamme in gravidanza e un evento all'ospedale di Nottola in cui si parlerà di allattamento al seno 'tra fisiologia e cultura'. Domenica 6 ottobre è in programma il baby pit stop alla fiera alla Pieve di Sinalunga mentre in provincia di Grosseto sono in programma quattro incontri realizzati dall'organizzazione dell'associazione Mamme insieme per l'allattamento insieme alle ostetriche della Asl Toscana sud est. Anche l'Asl Toscana nord ovest ha organizzato alcune attività per la Settimana mondiale per l'allattamento materno. Tra gli eventi in programma, al pontile di Lido di Camaiore, si svolgerà 'Allattamento: stop alle disuguaglianze, siamo tutti uguali!', una passeggiata per sensibilizzare sull'importanza dell'allattamento materno, mentre a Pisa è in programma l'evento 'Uguaglianze nella sicurezza: elementi di primo soccorso e disostruzione delle vie aeree'. A Livorno si svolgerà l'incontro informativo 'Primo anno di sicurezza' sulla prevenzione dei incidenti domestici e a Venturino l'Asl propone un triplice appuntamento il corso di 'Disostruzione delle vie aeree', seguito da 'Danziamo in fascia' a dal pilates dedicato alle donne nella fase di allattamento, gravidanza e post partum.

La sezione di ostetricia dell'ospedale Santa Maria Maddalena di Volterra propone l'incontro 'Il contatto in sicurezza nell'allattamento: impariamo a sostenerci' mentre in provincia di Massa Carrara, sono in programma due cicli di incontri su come ridurre le diseguaglianze e come dare sostegno a chi allatta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA