A Vinci convegno sulla pittura di Leonardo con 8 studiosi big

Un convegno internazionale intitolato 'Il Libro di pittura di Leonardo da Vinci e la cultura europea: tradurre e interpretare' riunirà a Vinci (Firenze) il 4 e 5 ottobre, alla Biblioteca Leonardiana, otto studiosi del pensiero di Leonardo, che discuteranno insieme da varie angolazioni il lessico del Libro di pittura di Leonardo: dal punto di vista della storia della lingua; come tentativo di istituire un confronto e un dialogo fecondo tra parola e immagine; dal punto di vista del modo in cui questo testo ha interrogato e interroga i traduttori, che lo hanno reso in differenti lingue nel corso degli ultimi secoli. Parteciperanno Juliana Barone (Warburg Institute, Londra), Marco Biffi (Università di Firenze e Accademia della Crusca), Romain Descendre (Ecole Normale Supérieure, Lione), Frank Fehrenbach e Gerd Micheluzzi (Università di Amburgo), Fabio Frosini (Università di Urbino 'Carlo Bo'), Anna Sconza (Università Sorbonne Nouvelle, Parigi) e Carlo Vecce (Università di Napoli L'Orientale e Accademia dei Lincei).

Verranno prese in considerazione, accanto alle traduzioni storiche del Trattato della pittura, due esperienze attuali di traduzione in francese e tedesco. Il convegno è pensato come preparazione di una scuola estiva sullo stesso tema, che si vorrebbe realizzare nel settembre 2025.

Apriranno i lavori il sindaco Daniele Vanni e Alberto Casini, presidente del Centro Internazionale di Studi e Documentazione 'Leonardo da Vinci'.

Il convegno è promosso dalla Biblioteca Leonardiana insieme alle Università di Amburgo, di Lione e di Urbino; gode del supporto del Centro di Studi e Documentazione Leonardo Da Vinci e del patrocinio del Comune di Vinci.



