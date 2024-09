Vittoria per Lombardo-Consiglio a XXXVI Rally Elba Storico

E' stato l'equipaggio siciliano formato da Angelo Lombardo e Roberto Consiglio, su una Porsche 911 RS di secondo raggruppamento, il vincitore del XXXVI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy. La vittoria di Lombardo e Consiglio è maturata con l'ambo di prove finali di questa settima prova dei campionati europeo e italiano di autostoriche, superando Alberto Salvini e Giacomo Tagliaferri, anche loro su una Porsche Carrera RS.

Lombardo e Consiglio hanno vinto il secondo raggruppamento, Salvini ha chiuso con "l'argento" e terzo assoluto un altro driver senese, Valter Pierangioli, con la ligure Arianna Ravano, a bordo della Ford Sierra Cosworth 4x4.

Il primo raggruppamento ha visto riproposto vincitore il modenese Giuliano Palmieri, in coppia con Lucia Zambiasi, sulla Porsche 911 S.

Il Trofeo A112 Abarth, che per questa edizione è tornato alla formula delle due gare distinte, una per tappa, ha visto primeggiare nella prima giornata gli aretini Dall'Avo-Piras, che si sono ripetuti anche nella seconda con un colpo di reni finale riuscendo a piegare di 7"4 la resistenza di Gentile-Maddalozzo.

Quest'anno più che mai il XXXVI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy ha svolto la funzione di veicolo di promozione e immagine dell'isola d'Elba, come auspicato dal convegno "le nuove frontiere del turismo" organizzato giovedì 26 settembre a Capoliveri alla presenza del governatore della Regione Toscana Eugenio Giani.



