ValdarnoCinema, premio alla carriera a Marco Tullio Giordana

Marco Tullio Giordana riceverà il Premio Marzocco alla carriera alla 42/a edizione di ValdarnoCinema Film Festival, in programma dall'8 al 12 ottobre a San Giovanni Valdarno (Arezzo). Il regista presenterà al pubblico il suo ultimo lavoro, 'La vita accanto', la sera dell'11 ottobre al Cinema Teatro Masaccio.

La selezione comprende 21 film in concorso tra lungometraggi e cortometraggi, il ricordo della figura di Enrico Berlinguer col film 'Arrivederci Berlinguer!' di Michele Mellara e Alessandro Rossi, le matinée 'Valdarno Kids' e un omaggio alla figura di Carlo Mazzacurati con una mostra fotografica.

"Quest'anno sono stati più di tremila i film da tutto il mondo che si sono candidati al concorso", ha spiegato Marco Luceri, direttore artistico del festival, alla presentazione di ValdarnoCinema, un festival che "rinfocola l'idea di Toscana regione del cinema", ha aggiunto il governatore Eugenio Giani.

Per la sindaca Valentina Vadi ValdarnoCinema è "un vanto e un orgoglio" per la città, "non solo per le personalità italiane e straniere che sono arrivate nella nostra città, ma anche per il valore delle opere che sono state presentate, per le opportunità che, negli anni, ha concesso a giovani e meno giovani autori indipendenti di farsi conoscere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA