Piantedosi a Firenze, piano speciale per il Parco delle Cascine

Un piano speciale per il parco delle Cascine, la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e il tratto della tramvia che li collega, al fine di "bonificare" questi luoghi dalle presenze criminali: è l'argomento discusso oggi a Firenze nell'ambito del Cosp a cui hanno preso parte il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, la sindaca Sara Funaro e la prefetta Francesca Ferrandino. Secondo Piantedosi ci vorrà per questo "una cornice regolamentare, probabilmente un provvedimento straordinario del prefetto che in qualche modo darà le regole alle forze di polizia, non solo per applicare la legge in caso di commissione di reati, ma anche per bonificare proprio dalla presenza di persone che già di per sé talvolta viene denunciata dai cittadini come preoccupante per la sicurezza. Nei prossimi giorni ci lavoriamo, definiremo il contenuto di queste ordinanze, valuteremo la applicabilità delle stesse e quindi il numero di uomini".

Funaro ha ricordato che quelli del piano "sono dei luoghi in cui bisogna intervenire in maniera precisa e puntuale, e hanno anche dei risvolti sulle zone limitrofe perché sappiamo bene che le problematiche delle Cascine poi hanno ricadute su via Palazzuolo, via Maso Finiguerra, borgo Ognissanti, su tutte zone limitrofe. Ovviamente andremo avanti con le azioni già messo in campo e queste sono delle risposte aggiuntive perché vogliamo che la nostra città e le Cascine, il parco più ampio e importante, possa essere fruito e vissuto dai cittadini".





