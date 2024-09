Danza, a Firenze 'La democrazia del corpo'

Artisti nazionali e internazionali come la Compagnia Enzo Cosimi, Claudia Catarzi, Camilla Monga e Federica Furlani, Zoo/Thomas Hauert, Giorgia Lolli, Operabianco, Cristina Abati e Spartaco Cortesi, Collettivo cinetico sono tra i protagonisti de 'La democrazia del corpo', rassegna che si terrà dal 5 ottobre al 22 dicembre, organizzata dal Centro per la danza Virgilio Sieni. Nel programma figurano anche la Compagnia Virgilio Sieni, Annamaria Ajmone, Ilenia Romano e Kinkaleri.

All'interno di 'La democrazia del corpo' sarà dato spazio anche a due proposte: una è 'Vivente. Festival sulla fragilità sorgiva', una tre giorni (dal 1 al 3 dicembre) di performance, dialoghi, incontri, lezioni sul gesto dedicata alle persone fragili, che ci insegnano nuove posture per costruire il futuro; l'altra è il convegno 'Abitare il museo (25 novembre). Il corpo dell'arte' il cui obiettivo è investigare le nuove prassi di fruizione degli spazi museali e del patrimonio culturale nell'ottica di un welfare culturale. Contestualmente al Cenacolo di Andrea del Sarto ci sarà una lezione sul gesto (23 novembre).

L'avvio della rassegna è con la Compagnia di Enzo Cosimi e 'Venere vs Adone', in programma il 5 ottobre alle ore 19.

'La democrazia del corpo' è realizzata grazie al sostegno del ministero della Cultura, di Fondazione Cr Firenze, Comune di Firenze e Regione Toscana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA