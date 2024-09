Anziano disperso in Mugello trovato morto nel bosco di Ronta

E' stato ritrovato domenica sera in una zona molto impervia del Mugello, nella zona di Ronta (Firenze), il cadavere del cercatore di funghi 80enne per cui erano state attivate ricerche dal sabato. E' stata una unità cinofila dei vigili del fuoco a individuare il corpo dell'anziano escursionista. Il medico ne ha constatato il decesso. Complesse le operazioni di recupero a cui ha contribuito il Soccorso alpino.

L'uomo era andato al suo orto, da cui poi era solito muoversi per andare a cercare funghi nel bosco vicino, ma sabato non è rientrato a casa ed è scattato l'allarme. Le ricerche erano proseguite ininterrottamente anche durante la notte con il sorvolo di droni dotati di termocamera e con le squadre cinofili e le squadre di terra. Nel corso della domenica sono anche sopraggiunte le squadre del volontariato attivate con il piano prefettizio. Verso le 19,30 di ieri è stato individuato il cadavere.



