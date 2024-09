Musica diffusa, Ort in concerto nei quartieri di Firenze

La rassegna Musica diffusa dell'Orchestra della Toscana torna per il terzo anno consecutivo, inserita nel cartellone Autunno fiorentino. Nove gli appuntamenti della manifestazione, dall'1 ottobre al 16 novembre, che porta la musica nei quartieri fuori dal centro storico, abbinando la cultura alla solidarietà: i concerti sono gratuiti (con prenotazione sulla piattaforma online Eventbrite) ma continua la collaborazione con Caritas e chi vuole può fare una donazione in favore delle mense cittadine. Lo scorso anno, si spiega, sono stati raccolti 12.800 euro che hanno permesso di preparare oltre 2.500 pasti per i più bisognosi.

La nuova edizione di Musica diffusa si apre l'1 ottobre (ore 21) alla Certosa di Firenze: l'Orchestra della Toscana sarà guidata dal pianista Michele Campanella in un programma che intreccia Mozart, Schumann e Carl Maria von Weber. Il 16 ottobre poi al Nelson Mandela Forum al Campo di Marte in programma la sinfonia n.5 di Čajkovskij: sul podio il direttore principale Diego Ceretta a guidare l'Ort. Sempre Ceretta dirige l'Orchiestra della Toscana nell'Eroica di Beethoven il 26 ottobre (in un doppio appuntamento, alle 16 e alle 19) nell'aula magna dell'Istituto di Scienze militari aeronautiche alle Cascine in rappresentanza del Quartiere 1, concerti che saranno preceduti da visite guidate (a numero limitato) del complesso monumentale. Il 18 ottobre a Palazzo Wanny (Quartiere 4, via del Cavallaccio 18-24) invece Le Stagioni di Vivaldi eseguite dagli archi dell'Ort guidati dal primo violino Giacomo Bianchi. Si alternano poi in calendario Gruppi da camera: dagli ottoni e percussioni dell'Ort con un programma dedicato a Astor Piazzolla (il 6 ottobre alla Casa della Carità, via Corelli, 89) al quintetto d'archi Open strings quintet con Il '900 Classic/Rock presenti all'Istituto Principe Abamelek al Galluzzo (via delle Bagnese, 4) il 10 novembre alle 16.

Protagonista assoluto è infine Alessandro Riccio, con due suoi spettacoli (entrambi in orario pomeridiano alle 16): il primo, Ti racconto Don Giovanni all'Auditorium Ottone Rosai (via dell'Arcovata 4/6 - Quartiere 5) il 5 ottobre; il secondo, Il mio amico Giacomo in programma al Teatro Affratellamento il sabato 16 novembre. Ad accompagnarlo la musica dall'Ensemble di archi e fiati dell'Ort.

Musica diffusa è organizzata da Fondazione Ort in collaborazione con Fondazione solidarietà Caritas Ets, Cesvot, Fondazione Montedomini onlus, Istituto di Scienze militari aeronautiche, e Comunità di San Leolino - Certosa di Firenze.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA