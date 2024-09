Funaro, i fiorentini ci sono sempre per la solidarietà

"I cittadini hanno risposto e stanno rispondendo sempre di più. Questa è l'anima di Firenze, quando c'è da unirsi per la solidarietà i fiorentini ci sono sempre e io per questo li voglio ringraziare". Lo ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro stamani alla partenza della 22/a edizione di Corri la vita, riguardo alla partecipazione alla manifestazione che aiuta le donne colpite da tumore al seno finanziando progetti per la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura della malattia.

"Un'edizione straordinaria - ha detto la sindaca rispondendo ai giornalisti -: 40.000 presenze, la nostra città che si colorerà di verde con tante cittadine e tante cittadini per la solidarietà, per la salute, per le donne e anche visitando e assaporando i luoghi della cultura della nostra città. Questa è una manifestazione straordinaria che ormai fa parte della tradizione di Firenze: l'ho sempre vissuta da assessore, sono felice di viverla oggi da sindaca. Vorrei fare un ringraziamento particolare a Eleonora Frescobaldi che con grande passione e grande dedizione la sta portando avanti e a Bona Frescobaldi con cui è nata questa manifestazione tanti anni fa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA